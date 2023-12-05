Двукратный победитель Гран-При Азербайджана: «Я не могу быть настолько плох»

Пилот Red Bull Racing Серхио Перес, дважды выигрывавший Гран-При Азербайджана, рассказал, как ему удалось улучшить форму к концу сезона.

Как сообщает İdman.biz, несмотря на подписанный контракт на 2024 год, будущее мексиканца оставалось туманным на протяжении всей второй половины сезона, когда он демонстрировал крайне нестабильные результаты. Переломным моментом для Переса стал Гран-При Катара, в ходе которого он финишировал десятым, отстав от напарника более чем на 80 секунд. В тот день Макс Ферстаппен оформил чемпионство с шестью гонками в запасе.

На вопрос британского Autosport, почему Перес ждал до Катара, чтобы принять меры и провести мозговой штурм с командой, он ответил: «Потому что Катар был действительно худшим уик-эндом за последнее время. Возможно, моим худшим уик-эндом за всю карьеру. Это было так ужасно, что я подумал: «Я не могу быть настолько плох, что-то происходит».

Со всеми этими гонками подряд иногда не хватает времени, чтобы по-настоящему прожить и осмыслить это. Я чувствовал, что нам нужно потратить немного времени и убедиться, что мы поняли, в каком направлении нужно двигаться. У нас был недостаток в настройке машины, с которым мы экспериментировали этап за этапом, и мы просто не могли справиться. Но как только это нам удалось справиться, мы поняли многое».

İdman.biz