Мохаммед Салах назвал Месси лучшим

Нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах, сравнивая себя с Лионелем Месси, явно выбрал аргентинскую звезду.

İdman.biz сообщает, что египетский футболист сначала предпочел 38-летнего нападающего "Интер Майами" Диего Марадоне, но затем предпочел Месси, восемь раз выигравшего "Золотой мяч", а не себя.

"Если бы меня спросили: "Я или Месси?", я бы всегда выбрал его", — заявил Салах в интервью испанским СМИ.

Следует отметить, что Мохаммед Салах забил три гола и отдал три результативные передачи в семи играх этого сезона. Он также является одним из 30 футболистов, номинированных на "Золотой мяч" в этом году, но Месси в этом списке нет. Церемония награждения пройдет сегодня в Париже.

