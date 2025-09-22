Кто станет обладателем "Золотого мяча"-2025?

Известный журналист Пабло Жиральт опубликовал в социальной сети X итоги голосования "Золотого мяча" — 2025.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на инсайдер, награду получит вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. Второе место занял крайний нападающий "ПСЖ" Усман Дембеле.

Напомним, 69-я ежегодная церемония вручения наград лучшим футболистам мира, организованная журналом France Football, состоится сегодня, 22 сентября. Мероприятие пройдет в парижском театре Шатле. Начало — в 23:00 по бакинскому времени.

Четвертый раз в истории награда будет вручаться по итогам сезона (с 1 августа 2024 по 13 июля 2025 года), а не календарного года. В самом голосовании приняли участие спортивные журналисты из стран актуального топ-100 рейтинга ФИФА.

