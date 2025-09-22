Опубликовано расписание матчей 6-го тура Лиги дублирующих команд

Стало известно расписание матчей 6-го тура Лиги дублирующих команд.
İdman.biz со ссылкой на PFL представляет вашему вниманию время матчей:
26 сентября (пятница)
"Нефтчи-2" – "Араз-Нахчыван-2"
Нефтчинский футбольный центр (IV поле), 14:00
"Шамахы-2" – "Сумгайыт-2"
Городской стадион Шамахы, 14:00
"Кяпаз-2" – "Карабах-2"
Городской стадион Гянджи (запасное поле), 15:00
27 сентября (суббота)
"Габала-2" – "Туран Товуз-2"
Стадион ШОСК, Шамахы, 14:00
29 сентября (понедельник)
"Зиря-2" – "Сабах-2"
Стадион поселка Бина, 15:00
В связи с играми СНГ, которые пройдут в нашей стране, команда "Габала-2" примет команду "Туран Товуз-2" на стадионе Олимпийского спортивного комплекса в Шамахы.
İdman.biz