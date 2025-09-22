Опубликовано расписание матчей 6-го тура Лиги дублирующих команд

Стало известно расписание матчей 6-го тура Лиги дублирующих команд.

İdman.biz со ссылкой на PFL представляет вашему вниманию время матчей:

26 сентября (пятница)

"Нефтчи-2" – "Араз-Нахчыван-2"

Нефтчинский футбольный центр (IV поле), 14:00

"Шамахы-2" – "Сумгайыт-2"

Городской стадион Шамахы, 14:00

"Кяпаз-2" – "Карабах-2"

Городской стадион Гянджи (запасное поле), 15:00

27 сентября (суббота)

"Габала-2" – "Туран Товуз-2"

Стадион ШОСК, Шамахы, 14:00

29 сентября (понедельник)

"Зиря-2" – "Сабах-2"

Стадион поселка Бина, 15:00

В связи с играми СНГ, которые пройдут в нашей стране, команда "Габала-2" примет команду "Туран Товуз-2" на стадионе Олимпийского спортивного комплекса в Шамахы.

İdman.biz