24 Сентября 2025
22 Сентября 2025 12:10
Мирбагир Исаев: "Ко мне из "Кяпаза" никто не обращался" - ОБНОВЛЕНО

"Никто из руководства "Кяпаза" ко мне по этому поводу не обращался".

Об этом сказал известный азербайджанский футбольный тренер Мирбагир Исаев. Специалист опроверг İdman.biz информацию о своем скором назначении на пост главного тренера "Кяпаза".

"Во-первых, у "Кяпаза" есть главный тренер, насколько я знаю. Адиля Шукюрова никто официально не уволнял, и сам он в отставку не подавал (разговор был до официального увольнения Шукюрова — прим. авт.), а во-вторых, никто из руководства "Кяпаза" ко мне по этому поводу не обращался, и я не знаю, откуда вообще вы взяли такую новость. Мне как минимум неэтично было бы обсуждать подобное с какими-либо СМИ", — заявил Мирбагир Исаев.

Напомним, что после пяти поражений подряд "Кяпаз" твердо обосновался на последнем месте в Премьер-лиге, и клуб по взаимному согласию расстался с Адилем Шукюровым.

Вюгар Вюгарлы

11:28

В Мисли Премьер-лиге Азербайджана произошла первая отставка главного тренера в сезоне 2025-2026 годов.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на AZERTAC, "Кяпаз" расстался с тренером Адилем Шукюровым. Контракт со специалистом был расторгнут по взаимному согласию.

Причиной тому стали игра команды и неудачные результаты в текущем сезоне. В последнем туре Премьер-лиги команда проиграла на выезде "Габале" со счетом 0:3.

Ожидается, что решение об отставке будет объявлено сегодня.

Следует отметить, что Адиль Шукюров был назначен главным тренером "Кяпаза" в начале этого сезона. Ранее он руководил командой с ноября 2023 года по август 2024 года.

İdman.biz

