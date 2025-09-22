Торал Байрамов о первом хет-трике и настроении команды после победы над "Араз-Нахчыван" - ИНТЕРВЬЮ

"Настроение хорошее. Но я не думаю, что оно поднялось после матча с "Бенфикой". Эти слова Торал Байрамов сказал в интервью Sportnet.az, после того как он оформил хет-трик в матче 5-го тура Азербайджанской премьер-лиги, в котором агдамцы победили "Араз-Нахчыван" со счетом 5:0.
- Как вы оцениваете игру?
- "Араз-Нахчыван" - боевая и агрессивная команда. Мы хорошо подготовились. Я рад, что мы добились желаемой победы.
– Вы впервые в своей карьере оформили хет-трик. Что вы можете сказать об этом?
– Да, это впервые. Честно говоря, я не знаю, как выразить свое мнение. Это очень радостный момент. Я думаю, что это один из тех моментов, которые футболист не сможет забыть в своей карьере. Я верю, что смогу продолжить.
– Вы забрали мяч на память?
– Да. На мяче есть подписи игроков.
– Там есть подпись Кристиана Аврама?
– Нет, у него нет подписи (смеется - ред.).
– Была ли красная карточка в этой игре переломным моментом встречи, или вы бы в любом случае победили?
– Честно говоря, мы не так сильно это чувствуем, когда находимся на поле. Мы стараемся выполнить задачу. Может быть, со стороны вам виднее. Но я не смогу высказать свое мнение по этому поводу.
– Какое настроение в команде после игры с "Бенфикой"?
– Конечно, настроение хорошее. Но я не думаю, что оно поднялось после матча с "Бенфикой". Неважно, против "Бенфики" или кого-то еще, победа в Лиге чемпионов – очень хорошая мотивация. Мы рады, что выиграли, и сейчас в команде очень хорошее настроение. Мы постараемся сохранить это и продолжить.
– От матча с "Копенгагеном" уже ждут многого. Создаст ли этот фактор дополнительное давление на команду?
– Мы не выходим на игры, чтобы проиграть. Я всегда это упоминал и говорю это сейчас. Мы выходим на каждый матч с хорошим настроем, чтобы победить. Перед игрой с "Копенгагеном" у нас будет матч с "Габалой" в чемпионате. Я думаю, что мы хорошо подготовимся. Ожидания болельщиков высоки. Я надеюсь, что мы сможем оправдать их ожидания и добиться желаемого результата.
İdman.biz