24 Сентября 2025
RU

Торал Байрамов о первом хет-трике и настроении команды после победы над "Араз-Нахчыван" - ИНТЕРВЬЮ

Футбол
Интервью
22 Сентября 2025 10:59
60
"Настроение хорошее. Но я не думаю, что оно поднялось после матча с "Бенфикой". Эти слова Торал Байрамов сказал в интервью Sportnet.az, после того как он оформил хет-трик в матче 5-го тура Азербайджанской премьер-лиги, в котором агдамцы победили "Араз-Нахчыван" со счетом 5:0.

- Как вы оцениваете игру?

- "Араз-Нахчыван" - боевая и агрессивная команда. Мы хорошо подготовились. Я рад, что мы добились желаемой победы.

– Вы впервые в своей карьере оформили хет-трик. Что вы можете сказать об этом?

– Да, это впервые. Честно говоря, я не знаю, как выразить свое мнение. Это очень радостный момент. Я думаю, что это один из тех моментов, которые футболист не сможет забыть в своей карьере. Я верю, что смогу продолжить.

– Вы забрали мяч на память?

– Да. На мяче есть подписи игроков.

– Там есть подпись Кристиана Аврама?

– Нет, у него нет подписи (смеется - ред.).

– Была ли красная карточка в этой игре переломным моментом встречи, или вы бы в любом случае победили?

– Честно говоря, мы не так сильно это чувствуем, когда находимся на поле. Мы стараемся выполнить задачу. Может быть, со стороны вам виднее. Но я не смогу высказать свое мнение по этому поводу.

– Какое настроение в команде после игры с "Бенфикой"?

– Конечно, настроение хорошее. Но я не думаю, что оно поднялось после матча с "Бенфикой". Неважно, против "Бенфики" или кого-то еще, победа в Лиге чемпионов – очень хорошая мотивация. Мы рады, что выиграли, и сейчас в команде очень хорошее настроение. Мы постараемся сохранить это и продолжить.

– От матча с "Копенгагеном" уже ждут многого. Создаст ли этот фактор дополнительное давление на команду?

– Мы не выходим на игры, чтобы проиграть. Я всегда это упоминал и говорю это сейчас. Мы выходим на каждый матч с хорошим настроем, чтобы победить. Перед игрой с "Копенгагеном" у нас будет матч с "Габалой" в чемпионате. Я думаю, что мы хорошо подготовимся. Ожидания болельщиков высоки. Я надеюсь, что мы сможем оправдать их ожидания и добиться желаемого результата.

İdman.biz

