Родри призвал "Манчестер Сити" вернуть чемпионский менталитет

"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Арсеналом" со счетом 1:1 в 5-м туре Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.biz, полузащитник команды Родри считает, что "горожанам" необходимо вернуть чемпионский менталитет:

"Наша умственная сила была нашим лучшим оружием на протяжении всех этих лет. Когда становится тяжело, мы сплачиваемся. Это чемпионский менталитет. Он был у нас все эти годы.

Для меня это главное, в этом разница. В конце концов, команда показывает этот уровень, даже в простой команде могут быть звездные игроки, в лиге есть команды и получше нас. Разница была в этом все эти годы: всегда побеждать, страдать, быть готовым к победе снова каждые три дня. Я думаю, нам нужно вернуть этот дух, этот менталитет.

Конечно, мы достигнем необходимого уровня, но это главное. Мы смогли выиграть лигу несколько раз подряд благодаря этому, а не из-за нашего уровня".

