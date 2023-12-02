История успеха наших футболисток - АНАЛИЗ

Женская сборная Азербайджана вписала новую главу в историю нашего футбола, победив Кипр со счетом 1:0 в V туре С Лиги наций в дивизионе С.

Idman.biz сообщает, что благодаря этой победе команда оформила лидерство в группе и выход в дивизион B независимо от результата последней игры.

8 игр без поражений

Не ошибемся, если скажем, что сборная удивила и порадовала болельщиков. Потому что подопечные Сиясята Аскерова уже восемь игр идут без поражений. Они выиграли 4 встречи в Лиге наций при одной ничьей, и сыграли вничью в трех товарищеских матчах. Футболистки провели восемь мячей в дивизионе С, пропустив только два.

Прорыв после ЧМ-2023

Перед Лигой наций наша команда выступала в отборочном турнире ЧМ-2023. Она набрала 7 очков в группе Е, в которую входили пять команд. Разница мячей тоже была не в нашу пользу – 5-16. Этот показатель позволил занять четвертое место в группе.

В квалификации одним из наших соперников была Черногория, которую мы оставили позади в Лиге наций. Но на тот момент соперник опережал нас на 2 очка. Дания, выступающая в дивизионе А Лиги Наций, заняла первое место в группе (24 очка), а Босния и Герцеговина, находящаяся в дивизионе B, стала второй (11 очков).

Конечно, те же 7 очков в группе вместе с Мальтой давали надежду с оптимизмом смотреть в будущее. Лига Наций дала Азербайджану реальную возможность успешно выступить.

Секрет успеха

Главному тренеру Сиясату Аскерову не нравится нынешний уровень женского чемпионата Азербайджана и он считает, что ситуация не внушает оптимизма. Однако, глядя на состав сборной, следует подчеркнуть, что главным залогом успешного выступления является тот факт, что наши игроки живут жизнью легионеров. Большинство продолжают карьеру в Турции, России, Казахстане и Греции, имея хорошую игровую практику.

Еще одна причина успешного выступления – командная игра. Выделить в коллективе конкретного игрока невозможно. И это отличительная особенность играет на руку, так как во главу угла ставятся командные действия.

Если мы посмотрим на бомбардиров Лиги Наций, то увидим наглядный пример этого. Мане Моллаева и Назлыджан Парлак запомнились двумя голами. Остальные мячи забили разные игроки. Отличились Кристина Бакарадзе, Айшан Ахмедова, Севиндж Джафарзаде и Диана Мамедова.

Конечно, было бы несправедливо, если бы мы забыли фактор Сиясата Аскерова. Специалист, с 2010 года тренирующий сборные Азербайджана разных возрастных групп, прекрасно знает своих подопечных.

С 2022 года он работал спортивным директором, а затем и главным тренером в турецком клубе «Фомгет», и этот опыт пошел на пользу. В результате, он смог раскрыть силу команды благодаря своему опыту.

Команде дадут оценку в дивизионе B

Нашу сборную ждет еще более сложное испытание. После матча с Фарерскими островами 5 декабря борьба в дивизионе С для нее завершится. А классом выше конкуренция будет сильнее. Там предстоит встретиться с такими сильными европейскими командами, как Шотландия, Португалия, Уэльс и Швейцария. Только после выступления сборной в дивизионе В станет понятно, насколько женский футбол в нашей стране вышел на новый уровень.

Эмин Ага

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