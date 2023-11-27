Азербайджанские депутаты завоевали бронзовую медаль в Турции

В Анталье завершился межпарламентский турнир по футболу, посвященный 100-летию Турецкой Республики.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанская команда депутатов завершила соревнования с бронзовой медалью.

Они победили Венгрию в матче за 3-е место. В финале турнира Румыния обыграла Турцию.

Отметим, что команда членов Милли Меджлиса играла на турнире в рамках группы B турнира. Соревнование прошло на «Glorias Sports Arena» в Анталье. В первой игре наша команда проиграла Румынии со счетом 2:4, а затем выиграла у Грузии со счетом 4:3.

Эмин Ага

İdman.biz