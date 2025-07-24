Руфат Абдуллазаде перешел в хорватскую команду

Хорватский клуб «Вараждин» официально объявил о переходе азербайджанского футболиста Руфата Абдуллазаде.

İdman.biz со ссылкой на сайт клуба сообщает, что с 24-летним полузащитником подписан трехлетний контракт.

Руфат поделился своими мыслями о переходе в «Вараждин»:

«Я очень рад присоединиться к «Вараждину». Это важный шаг в моей карьере, и я полон мотивации внести свой вклад в успехи команды. Я верю, что смогу развиваться здесь как игрок. Мои первые впечатления от клуба, города и людей исключительно позитивные. Я благодарен за оказанное доверие и готов к новым вызовам».

Отметим, что Абдуллазаде, который в последнее время выступал за «Сабаил», также играл за «Сумгайыт».

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