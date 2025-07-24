"Имишли" не согласился платить по 2000 манатов за игру

Несмотря на то, что до старта Премьер-лиги Азербайджана по футболу осталось меньше месяца, пока неизвестно, где «Имишли» будет проводить домашние матчи.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, региональный представитель, предположительно выбирал между ASCO Arena в Баку и Губинским Олимпийским комплексом.

Согласно полученной информации, несмотря на интерес руководства «Имишли» к арене в Губе, условия другой стороны не удовлетворили региональный клуб. Руководство Губинского Олимпийского комплекса запросило у клуба 2000 манатов за каждую игру. Однако «Имишли» заявил, что эта сумма слишком высока, и решил отказаться от варианта с Губой.

Отметим, что новый сезон Премьер-лиги стартует 15 августа.

İdman.biz