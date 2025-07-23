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Главный тренер "Ариса": "Постараемся выйти в следующий раунд"

Футбол
Новости
23 Июля 2025 17:35
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Главный тренер "Ариса": "Постараемся выйти в следующий раунд"

«Приносим извинения за опоздание на конференцию».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Telegraf, об этом главный тренер греческой команды «Арис» Маринис Узунидис заявил на пресс-конференции перед первым матчем второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА по футболу против «Араз-Нахчывана» в Баку.

57-летний специалист, прибывший на мероприятие на 20 минут позже запланированного времени, отметил, что им предстоит сыграть важный матч:

«Будем тренироваться сегодня. У нас уже завтра важный матч. Будем готовиться к нему».

Он напомнил, что они уже бывали в Баку:

«Мы играли против «Габалы». Завтра нас ждет важный матч. Мы посмотрели несколько матчей «Араз-Нахчывана» в прошлом сезоне и два недавних товарищеских матча. Постараемся сделать все возможное, чтобы выйти в следующий раунд».

Отметим, что первая встреча между «Араз-Нахчываном» и «Арисом» состоится 24 июля на «Далга Арене». Стартовый свисток матча прозвучит в 20:00.

İdman.biz

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