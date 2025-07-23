Игрок "Ариса": "Хотим обыграть "Араз-Нахчыван"

«Арис» хочет обыграть «Араз-Нахчыван».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Report, об этом игрок греческого «Ариса» Фредрик Йенсен заявил на пресс-конференции перед матчем с «Араз-Нахчываном» во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Финский полузащитник рассказал, что клуб серьезно готовится к матчу с азербайджанской командой:

«Завтра нас ждет интересный матч. Хотим обыграть «Араз-Нахчыван». Мы готовы к этой встрече всей командой».

Отметим, что матч «Араз-Нахчыван» - «Арис» состоится завтра на стадионе «Далга Арена» и начнется в 20:00.

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