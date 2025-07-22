Рашад Садыхов: "Команда не смогла как следует подготовиться к матчу с "Хайдуком" - ФОТО

«Зиря» не смогла как следует подготовиться к матчу с «Хайдуком».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Report, главный тренер «Зиря» Рашад Садыхов заявил об этом на пресс-конференции перед матчем с хорватским «Хайдуком» во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Он отметил, что завтра команде предстоит сразиться с сильным соперником:

«Для нас начинается еврокубковый сезон. Не могу сказать, что мы достаточно хорошо подготовились к матчу. Пусть и не блестяще, но на нормальном уровне. Думаю, завтра будет интересный и напряженный матч. Надеюсь, мы сделаем все возможное, чтобы получить преимущество над соперником. Хотелось бы, чтобы болельщики заполнили трибуны. Они нам нужны. Мы очень хотим выйти в следующий этап».

Отметим, что первый матч между «Зиря» и «Хайдуком» состоится 23 июля на стадионе «Бакселл Арена» и начнется в 19:30. Ответная встреча между командами пройдет на стадионе «Полюд» 31 июля и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

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