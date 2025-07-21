На выездной матч "Карабаха" выделено 306 билетов

Сегодня в продажу поступят 306 ваучеров для болельщиков, желающих посмотреть матч второго квалификаицонного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу между «Шелбурном» (Ирландия) и «Карабахом» на стадионе «Толка Парк» в Дублине.

Как сообщает İdman.biz, билеты поступят в онлайн-продажу на сайте iTicket.az с 15:00.

Болельщикам необходимо обменять ваучеры на билеты перед сектором «E» стадиона в день матча. Стоимость билетов составляет 25 евро для взрослых и 20 евро для детей и студентов.

Для болельщиков «Карабаха» на стадионе «Толка Парк» выделено 306 мест.

Болельщики могут обменять ваучеры на билеты, предъявив документ, удостоверяющий личность. Кассы для обмена ваучеров на билеты откроются за два часа до начала встречи.

Отметим, что матч «Шелбурн» — «Карабах» состоится 23 июля и начнется в 22:45 по бакинскому времени. Команда Гурбана Гурбанова вылетит в Дублин сегодня чартерным рейсом.

İdman.biz