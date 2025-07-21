21 Июля 2025
RU

На выездной матч "Карабаха" выделено 306 билетов

Футбол
Новости
21 Июля 2025 12:49
12
На выездной матч "Карабаха" выделено 306 билетов

Сегодня в продажу поступят 306 ваучеров для болельщиков, желающих посмотреть матч второго квалификаицонного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу между «Шелбурном» (Ирландия) и «Карабахом» на стадионе «Толка Парк» в Дублине.

Как сообщает İdman.biz, билеты поступят в онлайн-продажу на сайте iTicket.az с 15:00.

Болельщикам необходимо обменять ваучеры на билеты перед сектором «E» стадиона в день матча. Стоимость билетов составляет 25 евро для взрослых и 20 евро для детей и студентов.

Для болельщиков «Карабаха» на стадионе «Толка Парк» выделено 306 мест.

Болельщики могут обменять ваучеры на билеты, предъявив документ, удостоверяющий личность. Кассы для обмена ваучеров на билеты откроются за два часа до начала встречи.

Отметим, что матч «Шелбурн» — «Карабах» состоится 23 июля и начнется в 22:45 по бакинскому времени. Команда Гурбана Гурбанова вылетит в Дублин сегодня чартерным рейсом.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Лига чемпионов: "Карабах" может заявить еще двух своих воспитанников
14:42
Футбол

Лига чемпионов: "Карабах" может заявить еще двух своих воспитанников

Менеджер академии "Карабаха" Наиль Керимов сказал, что им дан шанс
Тарлан Ахмедов: "Конкуренция обостряется"
14:33
Футбол

Тарлан Ахмедов: "Конкуренция обостряется"

Он рассказал об изменениях в составе "черно-белых"
Лига чемпионов: определились потенциальные соперники "Карабаха" в третьем раунде
14:11
Футбол

Лига чемпионов: определились потенциальные соперники "Карабаха" в третьем раунде

Первые матчи этого этапа пройдут 5-6 августа, а ответные - через неделю
Определилась дата вылета "Сабаха" в Молдову
14:07
Футбол

Определилась дата вылета "Сабаха" в Молдову

Количество болельщиков, которые поддержат команду в выездном матче, пока неизвестно
Легионер "Сабаха": "Дамбраускас привнес в команду новую энергию" - ИНТЕРВЬЮ
13:43
Футбол

Легионер "Сабаха": "Дамбраускас привнес в команду новую энергию" - ИНТЕРВЬЮ

Боян Летич отметил, что команда должна сделать все, чтобы пройти дальше в Лиге конференций
Представитель АФФА получил назначение от УЕФА
13:30
Футбол

Представитель АФФА получил назначение от УЕФА

Он будет представителем УЕФА на матче Лиги конференций

Самое читаемое

Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа
20 Июля 02:35
Бокс

Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа

Украинский чемпион заработал самую крупную сумму в своей карьере
Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО
20 Июля 01:45
Бокс

Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО

Украинский боксер завершил реванш с британцем в пятом раунде и завоевал все титулы в супертяжелом весе

Джейсон Стэтхэм и Джейк Пол приехали посмотреть на бой Усика и Дюбуа - ВИДЕО
20 Июля 01:21
MMA

Джейсон Стэтхэм и Джейк Пол приехали посмотреть на бой Усика и Дюбуа - ВИДЕО

Британский актер и известный блогер посетили масштабное боксерское шоу
Гонорары Александра Усика и Даниэля Дюбуа за бой-реванш
19 Июля 13:50
Другие

Гонорары Александра Усика и Даниэля Дюбуа за бой-реванш

Спортсмены сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе