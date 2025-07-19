Эльмар Бахшиев: "Поэтому нельзя сказать, что команда готова на 100%"

«Подготовка прошла по плану. В течение дня мы провели две тренировки. Как и планировалось, провели 3-4 контрольных матча. Команда постаралась вернуть нам то, что мы ей дали на тренировке».

Как сообщает İdman.biz, об этом Sport24.az заявил главный тренер «Араз-Нахчывана» Эльмар Бахшиев.

Опытный специалист остался доволен тем, что его команда встретилась с тремя сильными коллективами турецкой Суперлиги:

«В целом, мы постарались максимально использовать двухнедельный период. Сборы получились полезными. Мы увидим их результаты в предстоящих играх и по ходу чемпионата».

Главный тренер выразил удовлетворение тренировками, проведёнными его командой в Турции:

«Заключительную часть подготовки к игре с «Арисом» мы проведём в Баку. В ходе тренировок были даны определённые нагрузки, проведена тактико-техническая работа. Постепенно мы увидим плоды этого. Поэтому нельзя сказать, что команда готова на 100 процентов. Однако, я думаю, этот показатель близок к 70-80 процентам.

Как я уже сказал, в последних трёх матчах нашими соперниками были команды, выступающие в турецкой Суперлиге. В играх с такими сильными соперниками можно посмотреть на тактическую, физическую и функциональную подготовку, проверить и улучшить взаимодействие между линиями, увидеть ошибки и поработать над ними. Мы также постарались дать шанс всем игрокам, которых взяли с собой на сборы. Я остался доволен игроками. Они были полны энтузиазма и желания. Несмотря на жаркую погоду, у нас не возникло никаких проблем с тренировками. Питание в отеле и тренировочные поля было хорошими. Надеюсь, мы увидим пользу подготовки в играх».

Отметим, что первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Араз-Нахчыван» - «Арис» состоится 24 июля в Баку, а ответный - 31 июля в Греции.

İdman.biz