19 Июля 2025
RU

Эльмар Бахшиев: "Поэтому нельзя сказать, что команда готова на 100%"

Футбол
Новости
19 Июля 2025 14:16
17
Эльмар Бахшиев: "Поэтому нельзя сказать, что команда готова на 100%"

«Подготовка прошла по плану. В течение дня мы провели две тренировки. Как и планировалось, провели 3-4 контрольных матча. Команда постаралась вернуть нам то, что мы ей дали на тренировке».

Как сообщает İdman.biz, об этом Sport24.az заявил главный тренер «Араз-Нахчывана» Эльмар Бахшиев.

Опытный специалист остался доволен тем, что его команда встретилась с тремя сильными коллективами турецкой Суперлиги:

«В целом, мы постарались максимально использовать двухнедельный период. Сборы получились полезными. Мы увидим их результаты в предстоящих играх и по ходу чемпионата».

Главный тренер выразил удовлетворение тренировками, проведёнными его командой в Турции:

«Заключительную часть подготовки к игре с «Арисом» мы проведём в Баку. В ходе тренировок были даны определённые нагрузки, проведена тактико-техническая работа. Постепенно мы увидим плоды этого. Поэтому нельзя сказать, что команда готова на 100 процентов. Однако, я думаю, этот показатель близок к 70-80 процентам.

Как я уже сказал, в последних трёх матчах нашими соперниками были команды, выступающие в турецкой Суперлиге. В играх с такими сильными соперниками можно посмотреть на тактическую, физическую и функциональную подготовку, проверить и улучшить взаимодействие между линиями, увидеть ошибки и поработать над ними. Мы также постарались дать шанс всем игрокам, которых взяли с собой на сборы. Я остался доволен игроками. Они были полны энтузиазма и желания. Несмотря на жаркую погоду, у нас не возникло никаких проблем с тренировками. Питание в отеле и тренировочные поля было хорошими. Надеюсь, мы увидим пользу подготовки в играх».

Отметим, что первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Араз-Нахчыван» - «Арис» состоится 24 июля в Баку, а ответный - 31 июля в Греции.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Многострадальный переход Дьекереша в "Арсенал" зашел в тупик
19:06
Мировой футбол

Многострадальный переход Дьекереша в "Арсенал" зашел в тупик

Лондонский и лиссабонский клубы не могут договориться о бонусных выплатах
УЕФА вновь предупреждает "Челси" и "Астон Виллу"
18:52
Мировой футбол

УЕФА вновь предупреждает "Челси" и "Астон Виллу"

Если клубы продолжат нарушать финансовые правила, им грозит отстранение от еврокубков
"Лестер" хочет подписать бывшего вратаря "Карабаха"
17:39
Футбол

"Лестер" хочет подписать бывшего вратаря "Карабаха"

В данный момент обсуждаются условия контракта
Футбольные архитекторы: как Хорватия стала главной сенсацией мирового футбола
17:21
Мировой футбол

Футбольные архитекторы: как Хорватия стала главной сенсацией мирового футбола

"Вы должны понимать - нас всего три с половиной миллиона"
Рэшфорд переходит в "Барселону" на правах аренды
17:08
Мировой футбол

Рэшфорд переходит в "Барселону" на правах аренды

Главный тренер Ханс-Дитер Флик одобрил трансфер и лично общался с 27-летним англичанином
Вели Гасымов: "Работы предстоит много"
17:04
Футбол

Вели Гасымов: "Работы предстоит много"

Он рассказал о предстоящей работе в клубе

Самое читаемое

Не пропустите появление новых суперзвёзд. Дерзкие вундеркинды мечтают повторить успех Ямаля
17 Июля 15:47
Мировой футбол

Не пропустите появление новых суперзвёзд. Дерзкие вундеркинды мечтают повторить успех Ямаля

Подскажем, за кем следить
"Интер Майами" с Месси проиграл, прервав пятиматчевую победную серию - ВИДЕО
17 Июля 09:15
Мировой футбол

"Интер Майами" с Месси проиграл, прервав пятиматчевую победную серию - ВИДЕО

"Интенсивность игр в последние полтора месяца была очень, очень высокой"
Гол Неймара принес "Сантосу" победу в матче с командой Жуниньо - ВИДЕО
17 Июля 09:24
Футбол

Гол Неймара принес "Сантосу" победу в матче с командой Жуниньо - ВИДЕО

"Фламенго" потерпел первое поражение после трех побед подряд
"Наслаждаюсь жизнью, вот и всё" - Ямаль отреагировал на скандал из‑за вечеринки в честь 18‑летия
17 Июля 13:47
Мировой футбол

"Наслаждаюсь жизнью, вот и всё" - Ямаль отреагировал на скандал из‑за вечеринки в честь 18‑летия

Футболист отпраздновал день рождения 13 июля