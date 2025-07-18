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Объявлены судьи первого матча "Карабаха" с "Шелбурном"

Футбол
Новости
18 Июля 2025 10:56
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Объявлены судьи первого матча "Карабаха" с "Шелбурном"

Объявлены арбитры на первый матч «Карабаха» против ирландского клуба «Шелбурн» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает İdman.biz, УЕФА назначил на игру, которая состоится в Дублине 23 июля, хорватскую бригаду судей.

Главным арбитром матча будет Анте Чулина. Ему будут помогать Лука Пушич и Иван Михали. Матео Эрцег выступит в качестве четвёртого арбитра.

Лига чемпионов

23 июля

22:45. «Шелбурн» (Ирландия) – «Карабах» (Азербайджан)

Главный судья: Анте Чулина
Помощники главного судьи: Лука Пушич, Иван Михали
Четвертый арбитр: Матео Эрцег
VAR: Марио Зебек
AVAR: Тиксомир Пежин
Стадион "Толка Парк"

İdman.biz

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