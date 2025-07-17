Бразильский трансфер "Шамахы": "Это поможет нам провести отличный сезон" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью futbolinfo.az с бразильским трансфером «Шамахы» Давидом Томасом.

– Как прошёл ваш переход в «Шамахы»? С кем советовались, когда получили предложение, и что вас привлекло?

– Я был очень рад, когда узнал об этом предложении, об интересе ко мне в Азербайджане. Это была возможность играть в одной из команд со своими традициями, в конкурентоспособном чемпионате. Я посчитал необходимым оценить эту возможность.

– Что вы знали об азербайджанском футболе до подписания контракта с «Шамахы»?

– Честно говоря, я не особо следил за азербайджанским футболом. Но у меня были товарищи по команде, которые играли здесь, и они всегда высоко ценили этот чемпионат. Игра в Премьер-лиге Азербайджана - хорошая возможность для тех, кто хочет продвинуться в карьере, и это моя главная цель.

– Как вас приняли в новой команде? Как проходит процесс адаптации?

– Все мои товарищи по команде и тренерский штаб приняли меня очень хорошо. У нас и приятная, и требовательная атмосфера. Это поможет нам провести отличный сезон.

– В рамках подготовки к новому сезону ваша команда проиграла «Габале» в товарищеском матче со счётом 1:2. Вы забили единственный гол «Шамахы». Каковы ваши впечатления от матча и забитого гола? Учитывая, что вы защитник, много ли вы забили голов в своей карьере?

– Это был наш первый товарищеский матч в предсезонке. Думаю, эта игра дала надежду на будущее, команда развивается. Что касается забитого гола, то для меня главным приоритетом является не дать сопернику отличиться. Но забитый гол всегда делает меня счастливым. Пока что мне удавалось отличаться в каждом сезоне своей карьеры. Надеюсь, что в новом сезоне я продолжу эту успешную серию.

– В прошлом сезоне «Шамахы» занял седьмое место среди 10 команд лиги. Удастся ли вам показать лучший результат в новом сезоне с участием 12 команд?

– Верю, что нам это удастся. Если продолжим усердно работать и сосредоточим всё внимание на футболе, то мы сможем добиться больших успехов. У нас молодая команда, которая стремится к развитию, и тренерский штаб, который не жалеет для нас никакой помощи. Поэтому я думаю, что мы на правильном пути.

– В чемпионате Азербайджана много качественных нападающих, особенно легионеров. Вас это не пугает? Сможете ли вы стать «непреодолимым барьером» в обороне «Шамахы»?

– Наличие в лиге качественных нападающих дает мне дополнительную мотивацию. У меня есть амбиции, чтобы играть в крупных чемпионатах, поэтому мне нравится играть против лучших. Вы можете ожидать от меня большой целеустремленности и ответственности. Я сделаю всё возможное, чтобы помочь «Шамахы».

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