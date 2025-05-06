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Махир Эмрели покинет "Нюрнберг"

Футбол
Новости
6 Мая 2025 17:03
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Махир Эмрели покинет "Нюрнберг"

Прояснилась судьба игрока сборной Азербайджана по футболу Махира Эмрели в немецком клубе «Нюрнберг».

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба Второй Бундеслиги.

Контракт 27-летнего нападающего, истекающий летом, не будет продлён. Между клубом и нападающим по этому поводу достигнута договоренность.

Спортивный директор клуба Йоти Хациалексиу объяснил это решение следующим образом:

«Для нас важно как можно скорее прояснить вопросы, касающиеся игроков, чьи контракты истекают. Мы договорились не сотрудничать с Махиром после лета. Мы благодарим его за его усилия в этом сезоне, особенно за преданность своей работе и голы в последних играх. Мы желаем ему успехов в его будущей карьере и личной жизни после нашей последней игры сезона».

Отметим, что прошлым летом Махир перешел в «Нюрнберг» из загребского «Динамо». В 22 матчах чемпионата он забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

İdman.biz

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