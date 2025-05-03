Азербайджанские клубы разделили радость "Трактора" - ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Тот факт, что «Трактор» впервые в своей истории завоевал титул чемпиона Ирана, также был встречен с большой радостью в Азербайджане.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанские клубы не остались равнодушными к тому факту, что представитель Тебриза за два тура до окончания чемпионата добыл золотые медали.

Команды, играющие в Премьер-лиге Мисли по футболу, поделились публикациями о чемпионстве представителя Южного Азербайджана. Иранского чемпиона уже поздравили «Нефтчи», «Карабах», «Зиря», «Сумгайыт», «Сабаил», «Кяпаз», «Туран Товуз» и «Сабах». Пока на этот шаг не пошли только «Шамахы» и «Араз-Нахчыван», которые сегодня сыграют. «Габала», вернувшаяся в этом году в Премьер-лигу, также разделила радость «Трактора».

Отметим, что южноазербайджанская команда одержала победу над «Шамс Азером» со счетом 4:0, обеспечив себе чемпионство за два тура до конца чемпионата.

İdman.biz