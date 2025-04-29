Клубы Бундеслиги интересуются Махиром Эмрели

Игрок сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели может сменить клуб по окончании сезона.

İdman.biz сообщает, что 27-летний нападающий, выступающий за «Нюрнберг», привлек интерес других клубов своими голами во Второй немецкой бундеслиге.

По данным Bild, по крайней мере два клуба Бундеслиги заинтересованы в подписании контракта с Махиром. Сообщается, что каждый забитый Махиром гол приближает его к Бундеслиге. Представитель «Нюрнберга» вынужден изменить финансовые условия и понести расходы, чтобы сохранить Эмрели в своем составе, и подписать с ним новый контракт.

Отметим, что нападающий выступает за свою нынешнюю команду с августа 2024 года.

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