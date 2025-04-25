Состоится "Кубок по футзалу среди девушек"

26-27 апреля в Губе пройдет проект «Кубок по футзалу среди девушек до 14 лет», организованный АФФА.

İdman.biz сообщает, что в первый день турнира, который пройдет в Олимпийском спортивном комплексе в Губе, состоятся групповые игры с участием восьми школ, а на следующий день пройдут матчи плей-офф.

Участницы будут обеспечены спортивной формой, мячами и куртками. В последний день мероприятия победительницы будут награждены дипломами, медалями наградами в различных номинациях.

Отметим, что соревнования «Кубок по футзалу среди девушек», которые будут организованы при поддержке УЕФА, планируется провести в четырех регионах. Основная цель проекта - правильная пропаганда здорового образа жизни среди старшеклассников, повышение интереса к футболу, обеспечение массового участия, а также подготовка футболисток к чемпионату АФФА среди девушек до 15 лет и в будущем - к участию в национальных сборных.

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