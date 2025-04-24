В Шеки прошел турнир по мини-футболу - ФОТО

АФФА и Общественное объединение «Региональное развитие» совместно организовали турнир по мини-футболу, посвященный 10-летию Фонда УЕФА для детей в возрасте 9-12 лет из детских домов, расположенных в Шеки.

Как сообщает İdman.biz, выступая на церемонии открытия, руководитель Департамента массового футбола АФФА Фаррух Исмайлов подчеркнул, что подобные мероприятия играют важную роль в повышении интереса детей к футболу и поддержке их физического развития.

Менеджер по социальной и экологической устойчивости АФФА Кифаят Мустафаева в своем выступлении отметила, что подобные проекты вносят значительный вклад в развитие социальных навыков детей, их способности самовыражаться в среде равных возможностей и более активной интеграции в общество.

Руководитель отдела Общественного объединения «Региональное развитие» Агшин Оруджлу рассказал о проектах, реализуемых объединением в целях повышения интереса к спорту среди населения и воспитания подрастающего поколения в физически здоровом ключе.

По окончании соревнований победившие команды были награждены представителями АФФА и Общественного объединения «Региональное развитие». В то же время всем детям, участвующим в турнире, были вручены спортивная форма и инвентарь от АФФА.

Отметим, что основной целью организации турнира является поддержка физического и социального развития детей, проживающих в детских домах, повышение их интереса к спорту, пропаганда здорового образа жизни, укрепление командного духа и стимулирование их интеграции в общество.

İdman.biz