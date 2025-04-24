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Игрока соперника сборной Азербайджана может приобрести "Ювентус"

Футбол
Новости
24 Апреля 2025 14:59
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Игрока соперника сборной Азербайджана может приобрести "Ювентус"

Итальянская футбольная команда «Ювентус» ведёт переговоры с украинским «Шахтёром» по переходу полузащитника Георгия Судакова.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил журналист Бен Якобс в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Ювентус» сделал официальное предложение по Георгию Судакову и ведёт прямые переговоры с «Шахтёром».

За переход выступает Кристиано Джунтоли (спортивный директор «Ювентуса»), который считает, что стиль Судакова ему подходит. «Наполи» и «Брентфорд» также проявляют интерес, но «Ювентус» первым сделал предложение», - написал Якобс.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста сборной Украины в € 32 млн.

Напомним, что Украина является соперником сборной Азербайджана в отборочном цикле чемпионата мира-2026.

İdman.biz

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