Специалист, работавший в "Карабахе": "Авджы получал предложения от "Нефтчи" и сборной Азербайджана"

«После ухода из «Трабзонспора» Абдулла Авджы получал предложения от «Нефтчи» и сборной Азербайджана».

Как сообщает İdman.biz, эти слова заявил бывший координатор футбольной академии «Карабаха» Ондер Каравели, будучи гостем в прямом эфире на Radyospor.

Отметим, что он работал с Абдуллой Авджы в «Башакшехире» и «Трабзонспоре» в два разных периода, 51-летний турецкий специалист также подчеркнул, что предложение из нашей страны не было реализовано: «Азербайджан - страна, которая любит футбол и имеет возможности для развития. Я уже поработал в «Карабахе». Это страна, которую я очень люблю».

Отметим, что Ондер Каравели работал в Азербайджане в 2020-2021 годах. Абдулла Авджы покинул «Трабзонспор» 31 августа 2024 года.

İdman.biz