23 Апреля 2025
RU

Специалист, работавший в "Карабахе": "Авджы получал предложения от "Нефтчи" и сборной Азербайджана"

Футбол
Новости
23 Апреля 2025 19:15
7
Специалист, работавший в "Карабахе": "Авджы получал предложения от "Нефтчи" и сборной Азербайджана"

«После ухода из «Трабзонспора» Абдулла Авджы получал предложения от «Нефтчи» и сборной Азербайджана».

Как сообщает İdman.biz, эти слова заявил бывший координатор футбольной академии «Карабаха» Ондер Каравели, будучи гостем в прямом эфире на Radyospor.

Отметим, что он работал с Абдуллой Авджы в «Башакшехире» и «Трабзонспоре» в два разных периода, 51-летний турецкий специалист также подчеркнул, что предложение из нашей страны не было реализовано: «Азербайджан - страна, которая любит футбол и имеет возможности для развития. Я уже поработал в «Карабахе». Это страна, которую я очень люблю».

Отметим, что Ондер Каравели работал в Азербайджане в 2020-2021 годах. Абдулла Авджы покинул «Трабзонспор» 31 августа 2024 года.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Флик остается у руля "Барселона"
21:03
Мировой футбол

Флик остается у руля "Барселона"

Каталонский клуб смог договориться со специалистом о продлении контракта
Кубок Азербайджана: "Нефтчи" сравнял счет - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
20:42
Азербайджанский футбол

Кубок Азербайджана: "Нефтчи" сравнял счет - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Два самых титулованных клуба страны попытаются отыграться за поражения в первых играх

Лучшие вратари Лиги чемпионов - СПИСОК
20:40
Мировой футбол

Лучшие вратари Лиги чемпионов - СПИСОК

Список IFFHS включает тех, кто отыграл не менее 30 "сухих" матчей
Гурбан Гурбанов: "Хочу, чтобы мои футболисты выиграли как можно больше титулов"
20:23
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Хочу, чтобы мои футболисты выиграли как можно больше титулов"

Наставник "Карабаха" поделился мнением о выходе подопечных в финал Кубка Азербайджана
Эльмар Бахшиев: "Арбитр признался, что допустил ошибку против нашей команды"
20:11
Азербайджанский футбол

Эльмар Бахшиев: "Арбитр признался, что допустил ошибку против нашей команды"

Наставник "Араз Нахчывана" признался, что ожидал тяжелого поединка с "Карабахом"
Звезде "Ливерпуля" не рекомендуют переходить в "Реал"
19:48
Мировой футбол

Звезде "Ливерпуля" не рекомендуют переходить в "Реал"

По словам легендарного игрока "Арсенала", мадридский клуб сейчас находится в кризисе

Самое читаемое

Новый король в Лиге чемпионов и безумная концовка в Ла Лиге. Главные интриги футбольной весны
21 Апреля 14:31
Мировой футбол

Новый король в Лиге чемпионов и безумная концовка в Ла Лиге. Главные интриги футбольной весны

Впереди ключевые матчи сезона
Новая европейская вершина азербайджанских акробатов
21 Апреля 13:14
Гимнастика

Новая европейская вершина азербайджанских акробатов

Яркой иллюстрацией этого стал чемпионат континента в Люксембурге, где наши гимнасты завоевали одну золотую, четыре серебряные и три бронзовые награды
"Хроническая болезнь" века: "Нефтчи" снова остался без наград
21 Апреля 15:54
Азербайджанский футбол

"Хроническая болезнь" века: "Нефтчи" снова остался без наград

Команда, которая в настоящее время является командой с наибольшим количеством медалей в Премьер-лиге, второй сезон подряд будет наблюдать за победителями со стороны
Невероятная победа Узбекистана в Кубке Азии: триумф в финале вдевятером
21 Апреля 02:06
Мировой футбол

Невероятная победа Узбекистана в Кубке Азии: триумф в финале вдевятером

Оказавшись в численном меньшинстве, узбеки не только не пропустили, но и дважды забили