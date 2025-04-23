Махир Эмрели: "Я ничего не знаю о своем будущем"

«Тренеры дали мне задание быть впереди. Поэтому я редко возвращался назад».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели.

28-летний нападающий рассказал немецкой прессе о своем будущем в «Нюрнберге» и встрече с «Падерборном»:

«Было ужасно так долго оставаться без мяча. Но я все равно следовал инструкциям. Я действительно ничего не знаю о своем будущем. Полностью сосредоточен на последних играх и показываю все свои навыки. Хочу показать, зачем я здесь. У меня есть советники по поводу моей карьеры. Они делают свою работу, а я делаю свою на поле».

Отметим, что Эмрели забил два гола в матче, в котором его команда проиграла «Падерборну» со счетом 2:3.

İdman.biz