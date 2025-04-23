Наказан тренер, ударивший футболистов

АФФА обсудила инцидент в матче «Шамахы» - «Метак» в чемпионате Азербайджана до 15 лет.

İdman.biz сообщает, что Дисциплинарный комитет организации наказал участников скандала.

Игрок «Шамахы» Фарид Агасарылы был дисквалифицирован на три игры после того, как был удален за оскорбление соперника. Такому же наказанию подвергся и игрок «Метака» Али Шихнабиев, получивший красную карточку за оскорбление соперника.

Игроки «Шамахы» Гусейн Гусейнов и Омар Ходжалы, получившие красные карточки за агрессивное поведение на 80+2-й минуте матча, а также футболисты «Метака» Али Заманов и Васиф Гамидов были дисквалифицированы на четыре игры.

Главный тренер «Шамахы» Тарлан Искендеров и официальный представитель команды Амиль Мансимов были дисквалифицированы на пять матчей после того, как были удалены за оскорбление судьи.

Тренер «Шамахы» Вугар Сулейманов, чье имя не было указано в протоколе, но было зарегистрировано, получил более суровое наказание за то, что вышел на поле и ударил кулаком нескольких игроков «Метака». Принимая во внимание исключительные обстоятельства, разрешенные статьей 1 Дисциплинарного кодекса АФФА, Сулейманов был отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на один год. Он был оштрафован на 500 манатов в порядке исключения. «Шамахы» проведет свой следующий домашний матч без болельщиков.

İdman.biz