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АФФА изменила наказание игроку "Зиря"

Футбол
Новости
22 Апреля 2025 15:53
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АФФА изменила наказание игроку "Зиря"

Состоялось заседание Апелляционного арбитражного трибунала АФФА.

Как сообщает İdman.biz, на заседании была рассмотрена апелляция "Зиря".

Апелляция на решение в отношении игрока команды U-17 Гурбана Джалилова была частично удовлетворена. Трехматчевая дисквалификация футболиста была сокращена после того, как он был удален с поля за оскорбление соперника в матче чемпионата U-17 «Зиря» - «Карабах». Согласно новому решению, он дисквалифицирован на три матча, два из которых условные. Для отбывания условного наказания установлен испытательный срок в три месяца, который начался 16 апреля.

Остальная часть апелляции не была удовлетворена.

İdman.biz

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