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"Туран Товуз" обоснуется в Товузе

Футбол
Новости
21 Апреля 2025 15:37
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"Туран Товуз" обоснуется в Товузе

После завершения проекта в ближайшие годы команда полностью обоснуется в Товузе.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Report, об этом заявил журналистам председатель правления клуба Эхтирам Гулиев после церемонии открытия тренировочной базы «Туран Товуза» в Кюрдаханы.

Он рассказал о планах товузского клуба на будущее:

«Мы всегда в Товузе. Команда приезжает и уезжает. Летом мы закончим строительство полей. Болельщики увидят команду в Товузе. Вы можете спросить, почему мы не построили поле в Товузе? Потому что основное поле в Товузе с искусственным покрытием. Там тренируются все возрастные группы. Нам нужно несколько полей в Товузе. Будем строить их поэтапно летом. После того, как проект будет полностью завершен, команда полностью обоснуется в Товузе в ближайшие годы».

İdman.biz

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