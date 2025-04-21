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Председатель правления "Туран Товуза": "Многие клубы будут пользоваться этой базой"

Футбол
Новости
21 Апреля 2025 15:00
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Председатель правления "Туран Товуза": "Многие клубы будут пользоваться этой базой"

Состоялось открытие учебно-тренировочной базы «Туран Товуза» в Кюрдаханы.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, председатель правления клуба Эхтирам Гулиев в ходе мероприятия ответил на вопросы журналистов:

- Сегодня очень знаменательный день для футбольного сообщества, особенно для «Туран Товуза». Это очень важная веха в достижениях нашей команды. Возможность тренироваться и готовиться к играм на поле с естественным покрытием облегчит работу команды. Площадь участка составляет пять гектаров. Планируется построить еще два поля и гостиничный комплекс. Мы думаем о структурных, а не о временных достижениях. Этим летом также начнем строительство полей в Товузе.

- Если другие клубы захотят арендовать эту базу, вы разрешите?

- На начальном этапе не планируется. Мы запланировали устойчивое развитие. Будут построены два поля, гостиница, здесь будут работать сотрудники. Мы также будем сдавать эти места другим клубам для покрытия расходов. Многие из наших клубов выиграют от этих возможностей.

- В какие годы стратегический план предусматривает участие «Туран Товуза» в еврокубках?

- В ближайшие три года мы думаем как минимум об участии в плей-офф еврокубков, а если получится, то и в групповом этапе. Наша материально-техническая база не большая. Посмотрите на Товуз, здесь были потрачены огромные средства на строительство тренировочной базы. Мы могли бы легко добиться успеха, отдав эти деньги игрокам. Но мы не выбрали этот путь. Будем двигаться вперед шаг за шагом к нашим целям. Пришло время подумать о следующем этапе.

- Болельщики очень торопятся. Думаете, они будут терпеливы?

- Да, они будут терпеливы. Болельщики «Туран Товуза» поддерживают команду и когда она побеждает, и когда проигрыват. Команда не участвовала в Премьер-лиге девять лет, но их любовь не уменьшилась. Мы не сомневаемся, что наши фанаты с нами.

- «Туран Товуз» осядет в Баку или в Товузе?

- После ввода в эксплуатацию полей в Товузе команда не будет обосновываться в Баку. В настоящее время трава на основном поле стадиона города Товуза искусственная. Все наши команды тренируются там. Необходимы несколько полей. Начнем реализацию инфраструктурных проектов поэтапно, начиная с летних месяцев. Будем там, как только проект будет полностью завершен. В следующем году к Премьер-лиге присоединятся новые региональные клубы. Это также заставит нас проводить меньше времени в Баку.

- Поддержит ли АФФА замену травяного покрытия стадиона города Товуз?

- Мы планируем сделать это за свой счет. Потому что у нас нет времени. АФФА предстоит проделать большую работу. После стратегического плана нам никто не сказал ни слова. Мы решили выполнить эту работу, используя внутренние ресурсы.

- Как вы оцениваете деятельность вашей академии?

- В настоящее время в академии обучаются около 500 детей. На базе клуба круглосуточно находятся более 50 детей. Мы открыли футбольные академии в близлежащих регионах, в Агстафе и нескольких селах Товуза. Мы видим себя командой не только Товуза, но и всего Западного региона. Мы не только команда Запада, но и всего Азербайджана. Поэтому народная команда шаг за шагом достигнет желаемого нами этапа.

İdman.biz

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