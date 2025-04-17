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"Сабах" проиграл "Манчестер Сити" и сыграл вничью с "Райо Вальекано" - ФОТО

Футбол
Новости
17 Апреля 2025 15:24
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"Сабах" проиграл "Манчестер Сити" и сыграл вничью с "Райо Вальекано" - ФОТО

Стартовал международный футбольный турнир Junior World Cup, проходящий в Анталье (Турция).

Как сообщает İdman.biz, команды "Сабаха" U-13 и U-15 провели свои первые игры в рамках турнира.

Команда U-13 под руководством Насира Насирли в своем первом матче встретилась с английским «Манчестер Сити». Матч завершился победой соперника со счетом 5:3. За нашу команду забили Эльтон Мамедов, Юсиф Агаев и Юсиф Фатуллаев.

Команда U-15 под руководством Шахина Зейналова в своем первом матче встретилась с испанским «Райо Вальекано». Матч завершился вничью 1:1. Гол нашей команды забил Айхан Ибадов.

İdman.biz

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