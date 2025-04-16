Агиль Набиев: "Уверенность игроков в себе привела к победе"

«У нас был день между первой игрой и сегодняшним матчем. Мы проанализировали как свою игру, так и игру соперника».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана до 17 лет (2009 года рождения) Агиль Набиев.

Он поделился своими мыслями с пресс-службой АФФА после матча с Грузией (1:0) на Турнире развития УЕФА, который проходит в столице Молдовы Кишиневе:

«Мы строили последнюю тренировку на этом, давали ребятам необходимую информацию. Сборная Грузии - это качественная команда, ее игроки вместе уже почти два года. Мы - новая команда. Нам не повезло в первом матче с Молдовой. Мы были командой, которая владела мячом и создала больше голевых моментов. Сегодня уверенность игроков в себе и их характер привели к победе. Со временем все наладится. Это займет какое-то время. Я верю, что эти игроки в ближайшие годы будут играть за наши взрослые национальные сборные».

Главный тренер верит, что они добьются успешного результата в финальном матче против сборной Эстонии:

«У нас есть два дня до матча с Эстонией. Мы проанализируем как игру соперника, так и свою, и постараемся устранить свои ошибки. Главное, чтобы у ребят была уверенность в себе и характер. По моему мнению, мы можем быть лучше. Наша цель - победить и Эстонию».

Отметим, что последний матч на турнире наша сборная U-17 проведет 19 апреля против Эстонии.

İdman.biz