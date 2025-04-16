16 Апреля 2025
RU

"Сабах" сыграет с "Манчестер Сити"

Футбол
Новости
16 Апреля 2025 15:18
11
"Сабах" сыграет с "Манчестер Сити"

Команды "Сабаха" U-13 и U-15 примут участие в международном турнире по футболу Junior World Cup, который пройдет в Анталье, Турция.

Как сообщает İdman.biz, сегодня наши представители вылетели в город, где пройдет турнир.

Команда U-13 сыграет на турнире в группе с английским «Манчестер Сити», турецким «Коньяспором» и «Хатаем Алтын Генджлик».

Команда U-15 находится в одной группе с испанским «Райо Вальекано» и турецкими «Коньяалты» и «Маниса».

Команда U-13 проведет свой первый матч против «Манчестер Сити», а U-15 сыграет против «Райо Вальекано». Матчи состоятся завтра утром.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Ариф Асадов - о матчах Лиги Чемпионов - ВИДЕО
17:55
Футбол

Ариф Асадов - о матчах Лиги Чемпионов - ВИДЕО

По словам специалиста, командам, которые будут играть на домашнем поле, предстоит нелегкая борьба
"Туран Товуз" подаст апелляцию
17:11
Футбол

"Туран Товуз" подаст апелляцию

Представитель клуба заявил, что решение в отношении 72-летнего специалиста было довольно суровым
В топ-лигах Европы идёт безумная борьба за места в ЛЧ. Пролететь мимо рискует даже "Сити"!
16:22
Мировой футбол

В топ-лигах Европы идёт безумная борьба за места в ЛЧ. Пролететь мимо рискует даже "Сити"!

Ждать ли новичков в Лиге чемпионов?
Изменено место проведения матча "Карабах" - "Сумгайыт"
15:24
Азербайджанский футбол

Изменено место проведения матча "Карабах" - "Сумгайыт"

Об этом сообщила пресс-служба ПФЛ
"Золотая молодежь": Родриго, Кубо и Камавинга
14:57
Мировой футбол

"Золотая молодежь": Родриго, Кубо и Камавинга

Бразилец из мадридского "Реала" сыграл в 379 официальных матчах
Нападающий сборной Габона погиб, упав с 11-го этажа
14:38
Мировой футбол

Нападающий сборной Габона погиб, упав с 11-го этажа

Рассматриваются следующие версии: самоубийство, случайное падение и ссора с братом во время инцидента

Самое читаемое

56 медалей на европейском татами - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ
14 Апреля 16:05
Дзюдо

56 медалей на европейском татами - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

После обретения независимости в 1991 году дзюдоисты нашей страны начали участвовать в чемпионатах Европы
ЧЕ: Мамедли, Джафаров и Гурбанов завоевали золото, Ганизаде взял бронзу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
13 Апреля 21:46
Борьба

ЧЕ: Мамедли, Джафаров и Гурбанов завоевали золото, Ганизаде взял бронзу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершается первенство континента по борьбе
"Карабаху" предложено 14 нападающих - скольких выберет Гурбан Гурбанов?
14 Апреля 16:22
Азербайджанский футбол

"Карабаху" предложено 14 нападающих - скольких выберет Гурбан Гурбанов?

Это форварды, выступающие в Турции, Испании, Нидерландах, Польше, Бельгии, Бразилии, Аргентине и Франции
Азербайджан выиграл "Великий Шелковый путь" - ФОТО
15 Апреля 22:30
Бокс

Азербайджан выиграл "Великий Шелковый путь" - ФОТО

Сборная Азербайджана завоевала 18 медалей