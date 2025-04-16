"Сабах" сыграет с "Манчестер Сити"

Команды "Сабаха" U-13 и U-15 примут участие в международном турнире по футболу Junior World Cup, который пройдет в Анталье, Турция.

Как сообщает İdman.biz, сегодня наши представители вылетели в город, где пройдет турнир.

Команда U-13 сыграет на турнире в группе с английским «Манчестер Сити», турецким «Коньяспором» и «Хатаем Алтын Генджлик».

Команда U-15 находится в одной группе с испанским «Райо Вальекано» и турецкими «Коньяалты» и «Маниса».

Команда U-13 проведет свой первый матч против «Манчестер Сити», а U-15 сыграет против «Райо Вальекано». Матчи состоятся завтра утром.

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