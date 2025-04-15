Команда U-15 "Карабаха" в одной группе с "Фулхэмом"

Команда «Карабаха» U-15 примет участие в турнире Junior World Cup, который пройдет в Анталье, Турция.

İdman.biz сообщает, что в турнире примут участие 24 команды.

Составы групп и расписание матчей уже утверждены. Команда Рауфа Алиева попала в группу B.

Агдамская команда проведет три матча в групповом этапе, который состоится в футбольном центре «Титаник» 17 апреля. «Карабах» встретится с «Фулхэмом» в 10:00 по бакинскому времени, с «Газиэмиром Гюндоганом» в 15:00 и с «Муратлы Йылдызспором» в 19:00.

В турции отправятся 18 игроков «Карабаха». В состав вошли Джафар Рахманов, Октай Мехралиев, Юзарсиф Мехтиев, Вагиф Набиев, Роман Фарзали, Арда Азизли, Ибрагим Садыглы, Давуд Абдуллаев, Халид Гусейнов, Ахад Гаджизаде, Мурад Исмайлов, Омар Фаталиев, Магомед Мамедов, Джавидан Ализаде, Даниил Раджабов, Юнис Исмайлов, Самир Гасанов, Тунар Аскерзаде.

Отметим, что, помимо «Карабаха» и «Фулхэма», в соревновании примут участие еще несколько известных команд. Среди них «Штутгарт» (Германия), «Райо Вальекано» (Испания), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лех» (Польша), Aspire Academy (Катар) и «Динамо» (Тбилиси, Грузия).

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