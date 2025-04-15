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Главный тренер сборной Азербайджана: "Постараемся успешно выступить в отборочном этапе"

Футбол
Новости
15 Апреля 2025 15:19
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Главный тренер сборной Азербайджана: "Постараемся успешно выступить в отборочном этапе"

«Это наша вторая тренировка с командой в текущем году. Первая состоялась в прошлом месяце».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по футболу до 17 лет (2009 года рождения) Агиль Набиев.

Он поделился своими мыслями с пресс-службой АФФА после первого матча (0:1) против местной команды в рамках Турнира развития УЕФА, который проходит в столице Молдовы Кишиневе:

«На этот раз мы пригласили 10 новых игроков. Турнир развития УЕФА - это хороший шанс для футболистов. Результат здесь не так важен. Главное, чтобы все игроки получили возможность играть. Цель - добиться их развития. Конечно, у нас есть проблемы с физическим состоянием и техническими навыками игроков. Главное, в чем мы отстали от соперника во вчерашнем матче со сборной Молдовы, - это последние передачи и решающие удары. Надеюсь, что мы постепенно устраним недостатки. Нам предстоит провести здесь три игры за шесть дней. Два дня между матчами мы посвящаем восстановлению игроков и их готовности к следующему матчу. Матчи отборочного этапа пройдут в октябре. До этого времени у нас есть время. За это время мы сформируем команду и постараемся успешно выступить в отборочном этапе».

Отметим, что следующие матчи в рамках турнира наша сборная U-17 проведет против сборных Грузии 16 апреля и Эстонии 19 апреля.

İdman.biz

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