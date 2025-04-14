Cборная Азербайджана начала Турнир развития с поражения

Сборная Азербайджана по футболу среди юношей до 17 лет (2009-го года рождения) провела свой первый матч на Турнире развития УЕФА, который проходит в Кишиневе, столице Молдовы.

Как сообщает İdman.biz, U-17 встретилась с домашней командой соответствующей возрастной группы.

Матч состоялся на стадионе «Зимбру». Матч завершился победой молдавской команды со счетом 1:0. В другом матче Грузия обыграла Эстонию со счетом 4:0.

Отметим, что следующие матчи в рамках турнира наша сборная проведет 16 апреля против Грузии и 19 апреля против Эстонии. Оба матча начнутся в 12:00 по бакинскому времени.

İdman.biz