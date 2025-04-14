Орхан Мамедов: "Это показатель международного авторитета нашей страны"

«Азербайджанская федерация мини-футбола прилагает большие усилия для развития и популяризации этого вида спорта в нашей стране. Будучи активным членом мировых и европейских федераций мини-футбола, наша федерация принимает активное участие во многих мероприятиях и конференциях, обменивается опытом».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов.

В интервью официальному сайту Всемирной федерации мини-футбола он рассказал о состоянии и развитии этого вида спорта в нашей стране. Глава организации рассказал также о ходе подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Баку в мае, и подчеркнул, что это престижное соревнование будет организовано на высоком уровне:

«С момента своего создания федерация обеспечила участие нашей сборной в трех чемпионатах Европы и один раз - в чемпионате мира. Кроме того, после того, как наша команда стала чемпионом Европы, 14 июня 2022 года членов нашей сборной принял Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Именно благодаря такому вниманию со стороны главы государства в настоящее время люди проявляют серьезный интерес к мини-футболу. Все больше людей, даже те, кто не является профессиональными футболистами, обращаются к мини-футболу».

Мамедов заявил, что проведение чемпионата мира в Баку станет настоящим праздником:

«Азербайджан принимал достаточно крупные международные соревнования, фестивали, мировые форумы, конференции - словом, престижные мероприятия. Оказание доверия к проведению столь масштабных мероприятий не случайно. Это, конечно, показатель достигнутых Азербайджаном успехов, авторитета, который он приобрел в глазах мирового сообщества и международных организаций. Этот чемпионат мира в нашей стране ждут с большим нетерпением. Ведь это настоящий праздник для наших болельщиков».

Глава федерации отметил, что чемпионат мира в Баку оставит уникальный след:

«Азербайджан уже приобрел статус уникальной площадки в мире, где проводятся международные спортивные соревнования, чемпионаты мира и Европы. Нет такого года, чтобы в нашей стране не проводились какие-либо международные спортивные соревнования. В настоящее время спортивная страна готовится принять еще одно престижное соревнование - чемпионат мира по мини-футболу. Конечно, естественно, что будут сложности. Если мы взялись за такую ​​ответственную задачу, то нам не стоит бояться никаких трудностей. Мы уже находимся на завершающей стадии подготовки. Пока все идет по плану. Болельщики не только станут свидетелями великолепной церемонии открытия и красивых игр, которые пройдут на Национальной арене гимнастики, но и смогут поучаствовать в интересных и зрелищных мероприятиях, которые пройдут параллельно на Бакинском бульваре. Уверен, что в эти дни будет хорошая погода, которая позволит болельщикам познакомиться с красивыми местами Баку. Верю, что чемпионат мира в Баку оставит уникальный след в истории мирового мини-футбола.

Мы рады охватить такую ​​большую аудиторию за столь короткое время»

Мамедов подчеркнул, что мини-футбол так же популярен, как и футбол:

«Мини-футбол в нашей стране так же популярен, как и большой футбол. Интерес к этому виду спорта еще больше возрос после того, как наша команда выиграла чемпионат Европы. Теперь в мини-футбол на полях нашей федерации играют все: от детей до взрослых. Мы рады, что за короткое время добились невероятной популярности. И наши болельщики всегда нас поддерживают. Например, в мае 2023 года прошел международный турнир, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева. В этом соревновании приняли участие 10 команд из разных стран. Болельщики оказали большую поддержку сборной Азербайджана на играх, которые прошли в Бакинской академии тенниса. Эта поддержка оказала серьезное влияние на успехи нашей команды. Уверен, что мы почувствуем их мощную поддержку и на чемпионате мира».

Он пригласил всех болельщиков в нашу столицу:

«Мы будем рады видеть болельщиков из других стран в Баку. Наша страна - очень гостеприимное место. А самое главное, это прекрасная и совершенно безопасная страна. Мы приглашаем всех болельщиков в нашу столицу. Они не только станут свидетелями прекрасных игр, но и получат возможность познакомиться с многообразной культурой и народом Азербайджана. Я верю, что чемпионат мира в Баку останется в их памяти как один из самых незабываемых мундиалей. Желаю каждой из команд успехов».

Отметим, что чемпионат мира, который будет организован в нашей столице, пройдет с 22 мая по 1 июня. Игры состоятся на Национальной арене гимнастики.

İdman.biz