Объявлен объем средств, выделенных футбольным федерациям и членам АФФА в 2024 году.

Как сообщает İdman.biz, эта сумма была озвучена сегодня на отчетной конференции ассоциации.

Общая сумма средств составила 2 миллиона 588 тысяч 100 манатов. В прошлом году Федерации футзала было выделено 1 миллион 572 тысячи манатов, Фонду развития футбола – 384 тысячи манатов, Региональной федерации футбола – 182 тысячи манатов, Детско-юношеской федерации – 180 тысяч манатов, Федерации пляжного футбола – 136 тысяч манатов, Отраслевой федерации футбола – 69 тысяч 500 манатов, Федерации общественных футбольных организаций – 39 тысяч 600 манатов, Бакинской футбольной академии имени Искендера Джавадова – 16 тысяч 500 манатов, Федерации студенческого футбола – 8 тысяч 500 манатов.

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