11 Апреля 2025
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Сколько потратила АФФА?

Футбол
Новости
11 Апреля 2025 10:31
10
Сколько потратила АФФА?

Обнародованы расходы АФФА на 2024 год.

Как сообщает İdman.biz, это отражено в финансовом отчете за прошлый год.

Основные расходы организации в 2024 году составили 33 миллиона 438 тысяч 355 манатов. Из этих расходов 15 миллионов 708 тысяч 658 манатов были направлены на национальные сборные. Кроме того, на заработную плату и командировочные расходы было потрачено 6 миллионов 100 тысяч манатов, на судей и судей-инспекторов - 4 миллиона 139 тысяч 618 манатов, на организацию игр - 1 миллион 703 тысячи 677 манатов.

На организацию лиг среди девочек и мальчиков от U-10 до U-19, проведение региональной лиги и других турниров было потрачено 1 миллион 566 тысяч 429 манатов, а на реализацию проекта VAR - 791 тысяча 515 манатов. Расходы на лицензирование и финансирование составили 547 169 манатов, а технические расходы - 486 712 манатов.

Из общей суммы расходов 469 765 манатов пришлось на транспорт, 354 588 манатов - на безопасность, 346 792 маната - на развитие массового футбола, 256 093 маната - на проект «Элитные тренировки», 246 929 манатов - на отдел маркетинга и спонсорства, 178 961 манат - на коммунальные услуги и связь, 149 529 манатов - на образование и 135 714 манатов - на авиабилеты и расходы на гостиницу. Прочие расходы составили 256 186 манатов.

İdman.biz

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