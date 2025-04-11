АФФА объявила о своих доходах за 2024 год

На проходящей сегодня Отчетной конференции АФФА был представлен отчет Департамента финансов и бухгалтерского учета организации за 2024 год.

Как сообщает İdman.biz, в прошлом году в бюджет организации поступило 44 миллиона 347 тысяч 238 манатов.

Из этой суммы 18,3 млн манатов оплатил SOCAR, главный спонсор АФФА. Из них 13 миллионов манатов было выплачено в качестве финансовой поддержки, а 5,3 миллиона манатов - в качестве грантового соглашения.

Из этих средств 7 миллионов 628 тысяч 997 манатов поступили от УЕФА, 4 миллиона 414 тысяч 470 манатов - от прав на трансляцию матчей национальной сборной, 4 миллиона 947 тысяч 858 манатов - от ФИФА, 5 миллионов 723 тысяч манатов - от «Азермаш», 2 миллиона манатов - от «Банк Республика», 118 тысяч манатов - от «Азерлотерея», 118 тысяч манатов - от «Паша Сыгорта», 85 тысяч 500 манатов - от «Азербайджан Хава Йоллары», 59 тысяч манатов - от «Хырдалан О.О.» и еще 949 тысяч 413 манатов из других источников.

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