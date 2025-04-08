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Старому "знакомому" "Нефтчи" - Чивадзе исполнилось 70 лет - ВИДЕО - ФОТО

Футбол
Новости
8 Апреля 2025 18:10
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Старому "знакомому" "Нефтчи" - Чивадзе исполнилось 70 лет - ВИДЕО - ФОТО

Сегодня легенде грузинского футбола Александру Чивадзе исполняется 70 лет.

Как сообщает İdman.biz, в 1970-х и 1980-х годах он был защитником и капитаном тбилисского «Динамо» и сборной СССР.

Чивадзе был признан лучшим футболистом СССР 1980 года и завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Москве.

В 1981 году в составе тбилисского «Динамо» он выиграл Кубок обладателей кубков.

Чивадзе также хорошо известен азербайджанским футбольным болельщикам, поскольку он много раз играл за тбилисское «Динамо» против «Нефтчи» в 70-х и 80-х годах.

İdman.biz

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