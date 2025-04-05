Совместный тренерский курс Спортивной академии и АФФА - ВИДЕО

В рамках совместного сотрудничества Азербайджанской спортивной академии (АСА) и Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) будет проведен тренерский курс категории "С" УЕФА.

İdman.biz сообщает, что обучение пройдет с 7 апреля по 30 июня.

Курс рассчитан на студентов четвертого курса бакалавриата и выпускников специальности "Тренерское дело" (футбол) академии.

С приветственным словом о начале курса выступили проректор по обеспечению качества и непрерывному обучению АСА Рафаиль Новрузов и руководитель учебной программы "Тренерство" Ильгар Алиев.

Затем тренеры АФФА Джахангир Гасанзаде, Аслан Керимов и Осман Рагимов встретились с методистами-преподавателями, которые будут работать с участниками практической части курса, отобранными из числа профессорско-преподавательского состава АСА.

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