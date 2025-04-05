"Карабах" может сыграть с "Фулхэмом", "Леванте" и "Штутгартом"

Юношеские команды «Карабаха» примут участие в международных турнирах.

Как сообщает İdman.biz, об этом Report сообщил координатор академии клуба Афтандил Гаджиев.

Специалист отметил, что в Анталью отправится сборная U-15:

«Сборная U-15 под руководством Рауфа Алиева примет участие в международном турнире, который пройдет в Анталье с 16 по 20 апреля. Там очень хорошие команды. Сыграют сборная Кувейта, такие клубы, как «Фулхэм» из Англии, «Лех» из Чехии, «Леванте» из Испании, «Штутгарт» из Германии, «Партизан» из Сербии, «Гент» из Бельгии, «Антальяспор» из Турции. В общем, в соревнованиях будут участвовать как сборные, так и клубы».

Представитель клуба также отметил, что команда U-17 примет участие в «Gothia Cup», который считается лучшим турниром в мире:

«Мы примем участие в «Gothia Cup», который считается лучшим турниром в мире. Этот турнир пройдет с 13 по 19 июля в Гетеборге, Швеция. Участие нашей команды U-17 подтверждено. Попасть на этот турнир очень сложно. Потому что в этом турнире участвуют команды практически из всех стран мира. Насколько мне известно, в нем примут участие более 1800 команд.

Наша команда U-11 примет участие в международном турнире в Польше. Этот турнир будет организован с 22 по 26 мая. Хотя они не прислали регламент, это хороший турнир».

Отметим, что ранее было подтверждено, что сборная U-14 «Карабаха» примет участие в международном турнире «SV EPE U-14 Youth Easter Cup», который пройдет в Нидерландах.

İdman.biz