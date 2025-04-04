АФФА направила запрос в Генпрокуратуру относительно футболиста - ФОТО

Состоялось заседание Апелляционного арбитражного трибунала АФФА.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

Организация не удовлетворила жалобу "Сабаила" в связи с Сулейманом Аллушем. Решение о дисквалификации футболиста на четыре матча и штрафе клуба в размере 3000 манатов за оскорбление судей после получения им прямой красной карточки за агрессивное поведение в матче «Зиря» - «Сабаил», состоявшемся в рамках XXVI тура Премьер-лиги Мисли, оставлено в силе.

Апелляция на решение в отношении футболиста «Нефтчи-2» Габиба Исмайлова также не была удовлетворена. Решение о дисквалификации футболиста на четыре матча и наложении штрафа на клуб в размере 300 манатов за агрессивное поведение на 90+5-й минуте матча «Нефтчи-2» - «Туран Товуз-2» в рамках XXVI тура Лиги дублеров оставлено в силе.

Апелляция в отношении Орхана Алиева была удовлетворена частично. Функционера команды «Олимпия» (Агджабеди), выступающей в низших возрастных лигах в сезоне 2024/2025, за массовую фальсификацию документов футболистов отстранили от футбольной деятельности сроком на один год. Это решение было изменено. Его отстранение от футбольной деятельности было уменьшено до шести месяцев условно. Для отбывания условного наказания установлен испытательный срок в три месяца. Начало этого периода будет исчисляться с 22 марта 2025 года.

Апелляция на решение в отношении футболиста профессионального футбольного клуба «Лион» Сеймура Шюкюрлю также была частично удовлетворена. Решение о дисквалификации футболиста на три игры за оскорбление соперника после удаления в матче «Сабаил» - «Лион» в лиге U-16 было изменено и применена неотбытая часть трехматчевой дисквалификации, то есть дисквалификация на одну игру. Для отбывания условного наказания установлен испытательный срок в три месяца, который начался 13 марта 2025 года.

Рассмотрение апелляции на решение в отношении бывшего футболиста «Мингячевира», выступающего в Первой лиге, Мухтара Назарли, родившегося 22 июля 2002 года, также отложено. Отсрочка рассмотрения апелляционной жалобы на решение о пожизненном лишении футболиста права заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, за участие в договорных матчах связана с направлением запроса в Генеральную прокуратуру Азербайджана.

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