Сиясет Аскеров: "Проанализировали соперника, знаем его слабые и сильные стороны"

«Нам предстоит очень важная игра против Литвы».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясет Аскеров.

В беседе с пресс-службой АФФА наставник высказал свои мысли о предстоящем сегодня матче против сборной Литвы в рамках группового этапа Лиги наций:

"Нам предстоит сыграть два выездных матча подряд. Через четыре дня сыграем в гостях со сборной Черногории. Но сейчас мы полностью сосредоточены на матче с Литвой. Литва проиграла Черногории в первом матче. Поскольку мы находимся в группе из трех команд, сегодняшняя игра очень важна. Хотя у нас есть некоторые потери, я верю, что игроки, пришедшие в команду, заполнят эту пустоту. Атмосфера в лагере приподнятая, никто из игроков команды не травмирован. Мы проанализировали соперника, знаем его слабые и сильные стороны. Проводили тренировки исходя из этого обучения. Если сможем заставить соперника совершить ошибку, то добьемся желаемого результата".

Отметим, что матч Литва - Азербайджан, который пройдет сегодня на стадионе «Жальгирис» в Вильнюсе, начнется в 19:30 по бакинскому времени.

İdman.biz