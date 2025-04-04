6 Апреля 2025
RU

Сиясет Аскеров: "Проанализировали соперника, знаем его слабые и сильные стороны"

Футбол
Новости
4 Апреля 2025 10:41
43
Сиясет Аскеров: "Проанализировали соперника, знаем его слабые и сильные стороны"

«Нам предстоит очень важная игра против Литвы».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясет Аскеров.

В беседе с пресс-службой АФФА наставник высказал свои мысли о предстоящем сегодня матче против сборной Литвы в рамках группового этапа Лиги наций:

"Нам предстоит сыграть два выездных матча подряд. Через четыре дня сыграем в гостях со сборной Черногории. Но сейчас мы полностью сосредоточены на матче с Литвой. Литва проиграла Черногории в первом матче. Поскольку мы находимся в группе из трех команд, сегодняшняя игра очень важна. Хотя у нас есть некоторые потери, я верю, что игроки, пришедшие в команду, заполнят эту пустоту. Атмосфера в лагере приподнятая, никто из игроков команды не травмирован. Мы проанализировали соперника, знаем его слабые и сильные стороны. Проводили тренировки исходя из этого обучения. Если сможем заставить соперника совершить ошибку, то добьемся желаемого результата".

Отметим, что матч Литва - Азербайджан, который пройдет сегодня на стадионе «Жальгирис» в Вильнюсе, начнется в 19:30 по бакинскому времени.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Винисиус задолжал 50 евро грузину
01:30
Мировой футбол

Винисиус задолжал 50 евро грузину

Странное пари между звездой "Реала" и вратарем "Валенсии"
Ла Лига: "Барселона" и "Бетис" обменялись голами, "Реал" неожиданно проиграл - ВИДЕО
01:10
Мировой футбол

Ла Лига: "Барселона" и "Бетис" обменялись голами, "Реал" неожиданно проиграл - ВИДЕО

Во второй игровой день проходят четыре матча
Серия А: "Интер" и "Милан" не смогли выиграть в 31-м туре - ВИДЕО
00:50
Мировой футбол

Серия А: "Интер" и "Милан" не смогли выиграть в 31-м туре - ВИДЕО

Во второй игровой день состоятся три матча
Дадашов не помог "Радомяку" избежать поражения
00:21
Азербайджанский футбол

Дадашов не помог "Радомяку" избежать поражения

Форварду сборной Азербайджана не удалось доиграть матч до конца
ПСЖ в 13-й раз стал чемпионом Франции — ВИДЕО
5 Апреля 23:48
Мировой футбол

ПСЖ в 13-й раз стал чемпионом Франции — ВИДЕО

Для парижан это уже четвертая победа подряд в национальном первенстве

АПЛ: "Арсенал" потерял очки, а "Астон Вилла" празднует победу - ВИДЕО
5 Апреля 22:51
Мировой футбол

АПЛ: "Арсенал" потерял очки, а "Астон Вилла" празднует победу - ВИДЕО

Стартовал 31-й тур английской Премьер-лиги

Самое читаемое

Известны три боя турнира UFC в Баку
3 Апреля 10:49
MMA

Известны три боя турнира UFC в Баку

Сообщество ММА опубликовало список нескольких боев, который пройдут в рамках турнира UFC в Баку, намеченном на 21 июня
Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА
4 Апреля 14:52
Азербайджанский футбол

Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА

İdman.biz изучил историю и выявил, что обещают зафиксированные результаты
Герои возвращаются на чемпионат Европы
4 Апреля 14:11
Дзюдо

Герои возвращаются на чемпионат Европы

Триумфаторы Парижа будут снова в деле
Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО
4 Апреля 12:02
Азербайджанский футбол

Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО

Об этом высказался Председатель дисциплинарного комитета АФФА Эркин Гусейнов