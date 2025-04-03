Команды Уджара и Кюрдамира выбыли из соревнований

АФФА исключила две команды из чемпионата Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, такое решение принял Дисциплинарный комитет организации.

Матч «Локомотив» (Уджар) - «Шамахы», который должен был пройти в лиге U-10, не состоялся из-за неявки номинальных хозяев на матч в назначенное время.

«Локомотиву» было присуждено техническое поражение со счетом 0:3. Команда выбыла из турнира, не явившись на игру в третий раз в этом сезоне.

Матч между командами «Чинар» (Гёйчай) и «Кюрдамир», который должен был пройти в лиге U-10, не состоялся из-за отсутствия номинальных гостей на поле в назначенное время. «Кюрдамиру» было засчитано техническое поражение со счетом 0:3. Это был уже третий подобный случай, поэтому команда была дисквалифицирована.

İdman.biz