Встреча с коллективом команды ампутантов "Кяпаза" - ФОТО

Члены основной команды азербайджанской футбольной команды «Кяпаз» встретились с командой ампутантов, действующей при клубе.

İdman.biz сообщает, что встреча, состоявшаяся в книжном магазине BookZone, была направлена ​​на установление более тесного сотрудничества с людьми с ограниченными возможностями в рамках инициатив социальной ответственности клуба.

Руководитель команды Хаял Гурбанов и главный тренер Ильхам Самедов рассказали о том, почему была создана команда и отметили, что для интеграции людей с ограниченными возможностями в спорт реализуются различные социальные программы. Было отмечено, что команда, в состав которой входят в основном ветераны Карабаха, начала свою деятельность в апреле 2019 года и в течение последних двух лет входила в состав «Кяпаза». Было подчеркнуто, что в состав коллектива входят члены национальной сборной.

Главный тренер команды Азер Багиров, а также игрок Эхтирам Шахвердиев рассказали о роли футбола как инструмента мотивации для людей с ограниченными возможностями. Было высказано предложение об организации в будущем более активных мероприятий, включая совместные игры и тренировки с командой ампутантов.

В ходе встречи члены команды ампутантов рассказали о проблемах, с которыми они сталкиваются в футболе, и поделились своими ожиданиями относительно их решения. К обсуждениям присоединился заведующий отделом по организации работы с участниками войны и семьями шехидов аппарата главы Исполнительной власти города Гянджа Махир Гусейнов, который ответил на их вопросы и разъяснил возможные пути поддержки.

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