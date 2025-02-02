Новая база "Туран Товуза" - ПОДРОБНОСТИ

Новая база азербайджанской футбольной команды "Туран Товуз" готова.

Как сообщает İdman.biz, об этом Rekord.az заявил заместитель председателя правления клуба «Товуз», директор клуба по инфраструктуре и финансам Али Балакишиев.

Речь идет о новом трехэтажном здании, предназначенном для проживания основного состава. Балакишиев дал подробную информацию о новой базе и ее особенностях:

«Наше новое здание занимает площадь более 3000 квадратных метров. Оно имеет четыре этажа, включая подвал. В нем 30 комнат. Шесть из них предназначены для тренеров и врачей. Врачебный и массажный кабинеты полностью соответствуют профессиональным требованиям.

Кроме того, у нас есть очень большая комната отдыха. Для кофе и чая создан отдельный уголок отдыха. Имеется место для тенниса и других развлечений. Это значит, что футболисты смогут очень комфортно проводить свое свободное время.

Однако в нашем нынешнем здании таких условий нет. Кроме того, количества комнат недостаточно. Разумеется, в этом случае мы не сможем создать необходимые условия для воспитанников академии».

Представитель клуба также рассказал об истории строительства нового здания:

"Когда мы впервые приехали сюда, Эхтирам Гулиев (председатель правления "Туран Товуза") ходил по комнатам. Когда он вошел в детскую комнату академии и увидел, что в одной комнате живут шесть детей, то сразу задумался об этом проекте. Он сказал, что если мы хотим тренировать профессиональных футболистов, шесть человек не могут жить в комнате площадью 18-20 кв. м.

Во-вторых, нам их доверили, и мы их привезли и разместили в такой тесной комнате. Именно поэтому был создан этот проект - построить новое здание для основной команды и улучшить условия для детей академии. С нового сезона в каждой комнате будет проживать по два, максимум три ребенка вместо шести".

Балакишиев также сообщил, что они рассматривают возможность увеличения количества детей в академии:

«В настоящее время у нас 50 детей. Точнее, наше пространство позволяет нам разместить максимум такое количество. Есть и другие, которых мы выбрали, с которыми подписали контракты, но они пока продолжают играть в своих клубах, поскольку в нашем здании для них нет места.

Должен также сказать, что отбор в нашу академию проводится дважды в год. Летом мы отбираем детей исключительно из Товуза, а зимой - из других регионов. Для некоторых детей мы арендовали домики недалеко от стадиона. Мы выделяем средства на их проезд из отдаленных сел Товуза. После того, как основная команда переедет на новую базу, наша работа в этом направлении станет намного проще».

İdman.biz