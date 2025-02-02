Изменит ли "Кяпаз" свое название?

Хотя «Кяпаз» и занимает восьмое место в турнирной таблице, он всего на одно очко опережает «Сабаил», который находится на последнем месте.

На этом основные опасения болельщиков не заканчиваются. «Желто-синим» необходимо усилиться еще несколькими трансферами. Команда также испытывает трудности в достижении последовательных и успешных результатов.

Предпринимаются ли какие-либо шаги для решения этих проблем? Сможет ли «Кяпаз» найти формулу успеха, чтобы остаться в Премьер-лиге?

Как сообщает İdman.biz, исполнительный директор клуба Джабир Ибрагимов ответил на вопросы «Football-plus.az»:

«Действительно, между командами внизу турнирной таблицы идет жесткая конкуренция, и команда, занимающая последнее место, меняется почти каждую неделю. Но это не значит, что «Кяпаз» покинет Премьер-лигу. Несмотря на все трудности и финансовые ограничения последних двух сезонов, нам удалось бороться и остаться в элите. Я верю, что поклонники «Кяпаза» не будут разочарованы. Нашему главному тренеру не было предоставлено никаких ограничений относительно команды. Выбор игроков и изменения по-прежнему в руках Азера Багирова. Название «Кяпаз» сохранится не только в этом сезоне, но и в следующем футбольном году. Мы продолжим добавлять красок в Премьер-лигу».

İdman.biz