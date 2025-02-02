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Эльхан Мамедов: "Желаю российскому футболу скорейшего возвращения"

Футбол
Новости
2 Февраля 2025 14:10
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Эльхан Мамедов: "Желаю российскому футболу скорейшего возвращения"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Спорт-Экспресс", директор департамента европейских национальных ассоциаций ФИФА Эльхан Мамедов выступил на внеочередной конференции РФС.

- Приветствую всех от имени ФИФА. Рад участвовать в конференции. Пользуясь случаем передаю теплые приветствия от президента ФИФА Инфантино. ФИФА и РФС плодотворно продолжают сотрудничество, внедряя различные программы развития.

- Сегодня выборная конференция. Хотел бы поблагодарить Александра Дюкова за плодотворное сотрудничество с ФИФА. Хотел бы пожелать скорейшего возвращения российского футбола на мировую арену, - сказал Мамедов на пресс-конференции РФС.

İdman.biz

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